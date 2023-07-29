سامي العروسي: لم أتوقع فوز الزمالك على الاتحاد المنستيري بهذه النتيجة الكبيرة

شيكابالا الأفضل..

أكد سامي العروسي نجم المنتخب التونسي السابق أنه لم يتوقع فوز الزمالك على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية.



قال سامي العروسي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أحد توقع فوز الزمالك على الاتحاد المنستيري بهذه النتيجة الكبيرة".



أضاف: "الاتحاد المنستيري لم يستوعب قوة الزمالك بالشكل الأمثل".



واختتم: "أرى أن الفريق التونسي لم يحضر للمباراة بشكل جيد، ولم يكن له ردة فعل، ولم يكن لديه حلول، وسط قوة من الزمالك خاصة على المستوى الهجومي تحديدا محمود عبد الرازق شيكابالا، الذي كان أفضل لاعب في المباراة".

وكان، تغلب فريق الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية.

أحرز رباعية الزمالك سيف الدين الجزيري وزيزو وسيد نيمار هدفين.

وتصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا وينتظر نتيجة مواجهة لقاء النصر والشباب السعودي الليلة.