عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود.. ليلي زاهر تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

ليلي زاهر
ليلي زاهر

شاركت ليلي احمد زاهر  صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهاتالقصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ليلي زاهر في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان أسود طويل، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمالوجهها وانسدال خصلات شعرها البني علي كتفيها.
 

وحرصت ليلى أحمد زاهر على تهنئة والدتها بعيد ميلادها ونشرت عدة صور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعيإنستجرام.

وعلقت ليلى أحمد زاهر علي الصورة فائلة: كل سنة وانتي مامتي الصغيرة والقمر ودعمي وصديقتي الصدوقة و كلحاجة حلوة في الدنيا دي كلها انتي والله يا مامي ، أسعد عيد ميلاد لمصدر سعادتنا وكل ما لدينا أحبك يا ملكة .

يذكر أنه شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر، في مسلسل “تلت التلاتة” لرمضان 2023، والمسلسل من بطولة الفنانة غادةعبد الرازق.

 

وكان مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، تم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرةوالناس.

غادة عبد الرازق في شهر رمضان احمد زاهر النهار والمحور بعيد ميلاده تلت التلاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

صورة صادمة من خالد الغندور بعد رباعية الزمالك في شباك المنستيري

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

بأسلوب المغافلة.. حبس شخصين سرقا حقيبة أجنبي بالقاهرة

تنسيق الجامعات 2023.. موعد فتح باب القبول ببرامج ألسن عين شمس

المهن التمثيلية ترد علي أزمة النقاد مع المهرجان القومي للمسرح المصري

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

البيت الأبيض يخفض توقعاته بشأن عجز الموازنة الأمريكية لعام 2023 ‏

وزيرة الثقافة الأردنية: مصر قدمت الكثير للثقافة العربية والعالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوله 45.7 متر.. أكبر سندويتش في العالم يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

بالهوت شورت.. نانسي عجرم تشعل سماء العلمين الجديدة

ببنطلون لامع.. أحمد سعد يثير الجدل في حفله بالعلمين الجديدة

5 سلالات لفيروس التهاب الكبد .. وكيف ينتقل كل منها؟

فيديو

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ