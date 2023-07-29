بفستان أسود.. ليلي زاهر تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت ليلي احمد زاهر صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهاتالقصيرة إنستجرام.

وظهرت ليلي زاهر في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان أسود طويل، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمالوجهها وانسدال خصلات شعرها البني علي كتفيها.



وحرصت ليلى أحمد زاهر على تهنئة والدتها بعيد ميلادها ونشرت عدة صور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعيإنستجرام.

وعلقت ليلى أحمد زاهر علي الصورة فائلة: كل سنة وانتي مامتي الصغيرة والقمر ودعمي وصديقتي الصدوقة و كلحاجة حلوة في الدنيا دي كلها انتي والله يا مامي ، أسعد عيد ميلاد لمصدر سعادتنا وكل ما لدينا أحبك يا ملكة .

يذكر أنه شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر، في مسلسل “تلت التلاتة” لرمضان 2023، والمسلسل من بطولة الفنانة غادةعبد الرازق.

وكان مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، تم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرةوالناس.