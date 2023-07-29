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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 375 صيادا بشمال سيناء على برنامج السلامة البحرية

تدريب الصيادين على
تدريب الصيادين على برنامج السلامة البحرية

قال الدكتور خالد زايد نائب المدير التنفيذي لجمعية الجورة بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء ، أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي للصيادين على السلامة البحرية ..حيث  وصل  اجمالي عدد المستفيدين من البرنامج  الى 375 صيادا  من اجمالي عدد 500 صياد مستهدف .

 

واستهدف البرنامج  تدريب عدد 120 صياد على برامج خاصة بتفصيل وصيانة شباك الصيد،   وعدد 60 صياد على برنامج صيانة واصلاح قواب الصيد البحرية ،.

 

كما استهدف البرنامج،  تدريب 60 سيدة من سيدات الصيادين فى برنامج خاص ، على تعبئة وتعليب الاسماك .

كما تم تنفيذ  برنامج تدريبي للصيادين  على صيانة محركات قوارب الصيد ليشمل 20 مستفيد .

 

٢٥ صيادا :


وقد سلم  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  ادوات السلامة البحرية لعدد 25 صياد تشمل : (لايف جاكت - بدلة صيد بمشتملاتها وهي " طاقية بحر ، حذاء عازل برقبة طويله " فلشر اضائة ليلي - كشاف اضاءة - شنطة اسعافات اوليه ).

هذا و من المقرر استمرار انشطة المشروع لتشمل باقى صيادين بمحافظة شمال سيناء .

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