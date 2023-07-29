محمد صلاح يشارك صوراً من مرانه.. والجمهور يتفاعل

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، صوراً في أحدث ظهور عبر حسابه على تويتر.

وظهر محمد صلاح من التمرين بلياقة عالية، وتفاعل معه جمهوره حول العالم خلال التعليقات.

وودع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، جوردان هندرسون نجم الفريق، بعد انضمامه للاتفاق السعودي.

وكتب محمد صلاح ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كان من الرائع وجودك كقائد لنا ومن السيء رؤيتك تذهب".

وأضاف: "لقد كانت رحلتنا معا رحلة خاصة حقا مليئة بالألقاب المهمة، أتمنى لك الأفضل في المرحلة القادمة من حياتك المهنية".

وأعلن نادي الاتفاق السعودي، ضم جوردان هندرسون قادما من ليفربول الإنجليزي.