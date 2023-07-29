برلمانى : نسعى لتحسين جودة المنتج المصري وجلب العملة الصعبة

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أهم أساسيات تحسين مستوى الاقتصاد المصري، هو العمل علي زيادة التصدير وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال إتباع خطة تنمية الصادرات بهدف الوصول إلي 100 مليار دولار.

وأضاف “ نظير” فى تصريح لـ “صدى البلد”، أن توقعات البنك الافريقي للتنمية بشأن تسجيل مصر، الاقتصاد الأفضل في منطقة شمال إفريقيا عام 2022 بمعدل نمو سجل 6.6 في المئة، جاء نتيجة الأداء القوى للاقتصاد المصري بالتزامن مع عدد من التحديات العالمية، معقبا “ هذه التوقعات مؤشر جيد علي استمرار هذا النمو”.

تحسين المنتج المصري

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن أحد أهم الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لرفع معدل النمو الإقتصادى هي العمل علي تحسين جودة المنتج المصري للمنافسة الخارجية، مع تصدير الغاز لجلب مزيد من العملة الصعبة.

ونوه عضو مجلس النواب، بأن مصر حصلت علي مراكز متقدمة في التصنيف الإئتماني لدى عدد من المؤسسات الدولية، نتيجة رصد الواقع الحالي وما يحدث من تنمية في مختلف المجالات.

واختتم البرلمانى حديثه، قائلا “ نسير في مسار متوازى وصحيح ونآمل في الوصول إلي أعلي معدلات النمو كى يشعر المواطن بثمار هذه التنمية علي أرض الواقع”.

وقال البنك الإفريقي للتنمية في تقريره حول التوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا إن مصر سجلت أداء اقتصاديا يعد الأفضل في منطقة شمال إفريقيا عام ٢٠٢٢ بمعدل نمو سجل 6.6 في المئة، تلتها موريتانيا بمعدل بلغ 5.3 في المئة.



وأكد التقرير -الذي أعلن في تونس بعنوان "التوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا ٢٠٢٣.. تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"- إن قطاعات السياحة والتصنيع غير النفطي واستخراج الغاز وكذلك قناة السويس استفادت من استئناف العمل الدولي بقطاعي السفر والتجارة عام ٢٠٢٢.

وتوقع التقرير تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال العام الجاري ٢٠٢٣ بواقع 2.2 نقطة مئوية ليسجل 4.4%، ليسجل ارتفاعا مجددا خلال العام المقبل ٢٠٢٤ إلى نسبة 5.1%.