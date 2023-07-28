عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاقتصاد الفرنسي يتجاوز التوقعات ويسجل نموا بمعدل 0,5%

الاقتصاد الفرنسي
الاقتصاد الفرنسي

سجل الاقتصاد الفرنسي نموًا نسبته 0,5% في الربع الثاني من السنة الحالية متجاوزًا التوقعات ومدفوعًا بالصادرات في حين تراجع استهلاك الأسر، بحسب ما أفاد المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية.

وبحسب وكالة “سي إن بي سي عربية”، أتى هذا التقدير الأول للمعهد أعلى من توقعات النمو المقدرة ب0,1% للفترة بين أبريل ويونيو وبعد 0,1% مسجلة في الربع الأول من 2023.

اقتصاد الإمارات| أرباح سوق دبي المالي ترتفع 77% بالنصف الأول من 2023

أسعار العملات اليوم.. الين الياباني يرتفع والدولار يحتفظ بمكاسبه

ويستند هذا التحسن على أداء ثابت للصادرات ولا سيما معدات النقل فيما ارتفاع الواردات أقل قوة، وساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو الفصلي.

واستفاد النمو كذلك من دينامية الصناعات وقطاع الخدمات التجارية وانتاج الطاقة المدعوم بإعادة فتح المحطات النووية.

في المقابل انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0,4% في الربع الثاني مع تراجع ملحوظ بلغ 2,7% على صعيد استهلاك المواد الغذائية للربع  السادس على التوالي متأثرًا بتضخم يزيد عن 10%.

وفي منشور منفصل، أشار المعهد إلى ارتفاع ملحوظ بلغ 2,5% في استهلاك المواد الغذائية خلال شهر يونيو 2023.

وخفض المعهد نسبة النمو في الربع الأخير من 2022 بـ0,1 نقطة، إلى 0,1% من دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,5% المسجلة العام الماضي برمته.         

الاقتصاد الفرنسي المعهد الوطني للاحصاءات توقعات النمو معدات النقل التجارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

رغم الرباعية| منشور صادم من نجم الزمالك السابق بعد هزيمة المنستيري

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

الأرصاد تزف أول خبر سار للمواطنين بعد 14 يوما من الموجة الحارة

صورة صادمة من خالد الغندور بعد رباعية الزمالك في شباك المنستيري

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

موسيماني يقود الوحدة الإماراتي للفوز على الكويت الكويتي في كأس الملك سلمان

محمد رياض: رفضت دوري في الضوء الشارد أكثر من مرة

محمد رياض: سميرة أحمد منضبطة جدا.. وهذا رأيي في نادية الجندي

أسامة ربيع: 60% من دخل صندوق قناة السويس موجه للموازنة العامة

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

زيادة فرص العمل 9 أضعاف.. تطور جديد في محطة الضبعة النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج حمو النيل في المنزل.. 3 خطوات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حليب منزوع الدسم؟

كاش مكشوف.. ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة صيفية

الخيانة.. هل كشفت البلوجر دالا عن سبب طلاقها؟

فيديو

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

فيديو جراف.. برغوث يتسبب في بتر يد وساق شاب أمريكي.. تفاصيل مؤلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ