أسعار العملات اليوم.. الين الياباني يرتفع والدولار يحتفظ بمكاسبه

سجل سعر الين ارتفاعًا اليوم الجمعة 28 يوليو 2023، فيما احتفظ الدولار بالمكاسب التي حققها الليلة الماضية بعد بيانات أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، خفف بنك اليابان الجمعة 28 يوليو ، خلال اجتماعه للسياسة النقدية، من التزامه بالدفاع عن سقف لأسعار الفائدة طويلة الأجل، وتعهد بمرونة أكبر، مشيرًا إلى تنامي علامات التضخم الزاحف والآثار الجانبية للتيسير المطول.

وفي اجتماعه الذي استمر يومين، أبقى البنك المركزي دون تغيير هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1% وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات حول 0%.

وزاد الين الياباني 0.55% إلى 138.72 للدولار قبل أن يتراجع ويتداول عند 139.37 اليوم الجمعة. وارتفعت العملة اليابانية بنحو 2% مقابل الدولار هذا الأسبوع.



وفيما يتعلق بالعملة الأوروبية الموحدة، لم يشهد اليورو تغيرًا يذكر عند 1.09775 دولار اليوم الجمعة في التداولات الآسيوية، وفي غضون ذلك أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الأميركي بأسرع من المتوقع في الربع الثاني.



وارتفع مؤشر الدولار 0.059% أمام سلة من العملات إلى 101.74، بعد أن ارتفع 0.66% الليلة الماضية.