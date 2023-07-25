السعودية تسوق إنتاج 11 مليون نخلة.. انطلاق كرنفال تمور بريدة الأسبوع المقبل

تنطلق في مدينة التمور وسط بريدة في السعودية مطلع شهر أغسطس القادم فعاليات كرنفال التمور ببريدة، وسط ترقب من المزارعين وتجار التمور لتسويق إنتاج أكثر من 11 مليون نخلة، وذلك بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وإشراف إمارة المنطقة ، بالشراكة مع أمانة القصيم.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي أن فرع الوزارة أنهى استعداداته للكرنفال لتعزيز الحراك الاقتصادي وزيادة حجم المبيعات السنوية.

وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تضمنت مستهدفاتها أن تكون المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، منوهًا بالدعم والمتابعة من قبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للكرنفال على جميع الأصعدة، وتهيئة منظومة الخدمات للمزارع والتاجر والمستهلك.

من جانبه ، بيّن الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان جاهزية الكرنفال الذي يقدم جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة وعدد من الأسر المنتجة والحرفيين ، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة والبرامج التي تسهم في تمكين أبناء الوطن وتوفير فرص العمل لهم من خلال البرامج الداعمة التي تقدمها عدد من الجهات والمؤسسات بالمنطقة.