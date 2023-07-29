فوائد مذهلة وفعالة للبصل.. يحمي الجسم من أمراض خطيرة

يعتبر البصل من اهم الخضروات واقدمها حيث زرعها المصريون القدماء وكانوا يستخدمونه إلى جانب الثوم في الطبخ ولأغراض طبية أيضاً.. وغني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، وهو منخفض السعرات الحرارية، فيما يلي القيمة الغذائية للبصل .. له فوائد صحية عظيمة

فمنذ العصور القديمة ، تم الاستعانة به لعلاج الكثير من الأمراض، مثل الصداع، أمراض القلب، وتقرحات الفم..

وهناك أنواع مختلفة من البصل، سواء من ناحية الحجم، الشكل، اللون، والنكهة. والأنواع الأكثر شيوعًا هي: البصل الأحمر والأصفر والأبيض.. نرصد اهم الفوائد التي لها مفعول السحر علي الجسم بصفة عامة وفقا لموقع cookedandloved.

فوائد سحرية للبصل

⁃ يعتبر البصل مصدر غني لفيتامينات ب، بما في ذلك حمض الفوليك وفيتامين ب 6 المهمة لـ:

عملية التمثيل الغذائي ،إنتاج خلايا الدم الحمراء.

ووظيفة الأعصاب.

⁃ يحتوي البصل على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تعزز الصحة بعدة طرق. وتعد الصين أكبر منتج للبصل في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة..

⁃ يوفر البصل 44 سعرة حرارية فقط، إلا أنه يوفر جرعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف. وهو غني بفيتامين C الذي يعمل على:

⁃ دعم المناعة ،إصلاح الأنسجة ،إنتاج الكولاجين.

⁃ مضاد قوي للأكسدة، يحمي الخلايا من التلف.

⁃ يعتبر البصل من الأطعمة الآمنة خلال الحمل، كما يمكنه أن يوفر العديد من الفوائد الصحية لكل من الأم والجنين

⁃ يحمي البصل من تدهور العظام ويزيد من كتلتها، حيث تعتبر هشاشة العظام مشكلة صحية شائعة، خاصة عند النساء بعد سن اليأس.

⁃ يمنع تناول البصل الإصابة بقرحة المعدة وذلك عن طريق التخلّص من الجذور الحرة ومن خلال منع نمو جرثومة المعدة أو بكتيريا الهليوباكتر وهي أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بقحة المعدة.

⁃ تقوي المواد المتوفرة في البصل الجهاز المناعي للجسم ضد السموم والأجسام الغريبة المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

⁃ تشير العديد من الأبحاث إلى أن تناول البصل إلى جانب نظام غذائي صحي غني بالخضروات، قد يقلل من فقدان العظام لدى النساء بعد سن اليأس.

⁃ يحتوي البصل على مركبات مضادة لأنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان المعدة والقولون والمستقيم.

⁃ يساعد البصل في المحافظة على مستويات فيتامين E بالجسم، وهو مضاد قوي للأكسدة معروف بأنه مفيد لصحة القلب.

⁃ تشير الدراسات إلى أن البصل يحتوي على مادة الجلوتاثيون، وهي مضاد قوي للأكسدة يستخدمه الكبد لأغراض إزالة السموم من الجسم.

⁃ يعمل البصل كمضاد للحساسية، كما يمكن أن يساعد في تحسين عملية التنفس لدى مرضى الربو.

⁃ يمكن أن يساعد البصل النيء على التخفيف من أعراض انقطاع الطمث بسبب احتواءه على الكالسيوم.

⁃ يساعد مرضى السكري بسبب احتواءه على الكبريت ومادة كيرسِيتِين (Quercetin) اللّتان تساعدان على إفراز الأنسولين.

⁃ يساعد البصل على ضبط مستويات ضغط الدم، ويرجح الحصول على هذه الفائدة عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي أحد المواد الفعالة في البصل وهي مادة كيرسِيتِين.﻿

فوائد سحرية للبصل



فوائد أكل البصل يومياً



تناول البصل يوميا يعمل على تخفيف آلام المفاصل.

الحد من أعراض الربو والالتهابات المصاحبة له.

تقوية جهاز المناعة بفضل المركبات التي يحتوي عليها.

يحتوي على مضاد للأكسدة الذي يقوم بحماية الجسم من الجذور الحرة التي تسبب السرطانات المختلفة.

تقليل الحساسية من خلال توقف الجسم عن إنتاج الهيستامين.

مسهل للهضم ويساعد على نمو البكتيريا المفيدة للجسم في الأمعاء.

تنظيم نسبة السكر في الدم.

بناء العظام والحماية من الإصابة بالهشاشة لدى النساء وخاصةً عند انقطاع الطمث.

تشير العديد من الأبحاث إلى أن تناول البصل إلى جانب نظام غذائي صحي غني بالخضروات، قد يقلل من فقدان العظام لدى النساء بعد سن اليأس.

يحتوي البصل على مركبات مضادة لأنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان المعدة والقولون والمستقيم.

يساعد البصل في المحافظة على مستويات فيتامين E بالجسم، وهو مضاد قوي للأكسدة معروف بأنه مفيد لصحة القلب.

تشير الدراسات إلى أن البصل يحتوي على مادة الجلوتاثيون، وهي مضاد قوي للأكسدة يستخدمه الكبد لأغراض إزالة السموم من الجسم.

يعمل البصل كمضاد للحساسية، كما يمكن أن يساعد في تحسين عملية التنفس لدى مرضى الربو.

يمكن أن يساعد البصل النيء على التخفيف من أعراض انقطاع الطمث بسبب احتواءه على الكالسيوم.

يساعد مرضى السكري بسبب احتواءه على الكبريت ومادة كيرسِيتِين (Quercetin) اللّتان تساعدان على إفراز الأنسولين.

يساعد البصل على ضبط مستويات ضغط الدم، ويرجح الحصول على هذه الفائدة عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي أحد المواد الفعالة في البصل وهي مادة كيرسِيتِين.﻿

فوائد أكل البصل يومياً

فوائد أكل البصل على الريق

يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة الفم.

يحمي الجهاز التنفسي من التهابات الرئة، أو التهابات الحلق والأنف.

يخلص الجسم من الجذور الحرة؛ ويحمي من الأمراض السرطانية.

يساعد على الحفاظ على صحة الفم من البكتيريا والجراثيم.

يحمي من الإصابة بأمراض القلب، والتصلب العصيدي.

يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين E يقوي جهاز المناعة في الجسم.

يقوي النظر، ويحمي العينين من الجراثيم.

يعالج مرض الصداع.

يقلل من نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويحافظ على مستوى الكولسترول النافع.

يعزز القدرات الجنسيّة عند الرجال.

يعالج السعال، ومرض الزكام، وبحة الصوت.

يقي من الإصابة بمرض الربو.

تنظيم مستوى السكر في الدم و يحمي الجسم من الإصابة بمرض السكري.

كما يحافظ على أنسجة وخلايا الجسم من التلف.

فوائد أكل البصل على الريق

فوائد البصل للبشرة

البصل هو مطهر قوي يحمي البشرة ويعالج حب الشباب، بسبب احتوائه على كل فيتامين C و B6. والأليسين و مركب الكبريت

يعمل البصل على تقليل الندبات الجراحية وتنعيم الجلد بفضل مضادات الأكسدة، تنعيم البشرة وإشراقها بفضل المواد الكيميائية النباتية،

البصل يعمل على مقاومة البكتيريا التي تسبب الالتهاب بفضل خصائصه المضادة للجراثيم، وأخيرا محاربة الفيروسات والفطريات نتيجة امتيازاته المطهرة.

البصل يعمل على مقاومة البكتيريا التي تسبب الالتهاب بفضل خصائصه المضادة للجراثيم، وأخيرا محاربة الفيروسات والفطريات نتيجة امتيازاته المطهرة.

الحد من ظهور علامات الشيخوخة، حيث يحتوي البصل على فيتامين هـ، وفيتامين جـ، وفيتامين أ، والتي تعتبر مواداً فعالة وقوية تمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة،



وتعمل مضادات الأكسدة المتوفرة داخل البصل على منع وصول الجذور الحرة الضارة للبشرة، والتي تتسبب بظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويمتلك نسبة عالية من مادة كيرسيتين وهي مادة مضادة للأكسدة وفعالة وقوية

تناول البصل يوميا يحتوي على الكبريت والعديد من الفيتامينات التي تمنع ظهور علامات الشيخوخة، وتجعل البشرة مشرقة وصحية،

كما يحسن عصير البصل تدفق الدورة الدموية وجعل البشرة شابة، جعل البشرة مشرقة ونضرة،

يحتوي البصل على فيتامين ج، الذي يساعد على جعل البشرة مشرقة، ويحتوي على فيتامينات تعزز صحة البشرة وتجعلها بشرة تبدو أصغر سناً،

ويعتبر تناول البصل يوميا معقماً فعالاً يعمل على التخلص من البكتيريا الناتجة عن ظهور العديد من المشاكل الجلدية للبشرة.التخلّص من البقع الداكنة وتصبغات البشرة المختلفة،

يتكون البصل من مواد غذائية عديدة، والعديد من مضادات الأكسدة، ومجموعة من الفيتامينات التي تساعد على التخلص من الندب والبقع عن البشرة.

يعتبر البصل علاج فعال لحب الشباب، إذ يعتبر البصل مضاداً قوياً للجراثيم، والالتهابات، والبكتيريا،

يعمل على تفتيح الأماكن الداكنة نتيجة الحروق أو الحبوب وذلك بوضع عصير البصل مع الكركم على المنطقة المصابة.



يعمل على التخلص من البكتيريا الناتجة عن ظهور البثور وحب الشباب،

ويساهم عصيره في الشفاء من آثار حب الشباب، وهناك كريمات تحتوي على مستخلصات من البصل يمكن استخدامها لعلاج حب الشباب. إزالة الشامات من البشرة،

يحتوي عصير البصل على حموضة عالية، ومواد كيميائية تعمل على إزالة الشامات من بشرة الجلد بطريقة طبيعية وآمنة.

من الممكن استخدام عصير البصل للتخلص من الحروق ولدغات الحشرات والنحل.

يحارب التجاعيد وعلامات التمدد فى الجسم

البصل يحتوى على عناصر تحارب الجراثيم والبكتريا وتعالج التهابات الجلد وذلك عن طريق خلط عصير البصل مع زيت الزيتون وتطبيقه على البشرة.

فوائد البصل للبشرة

فوائد تناول البصل الأحمر



أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 42 شخصًا يعانون من السكري النوع 2 أن تناول 100 جرام من البصل الأحمر، قلل من مستويات السكر في الدم بشكل كبير بعد 4 ساعات من تناوله.

كما يحتوي البصل الأحمر على مركبات لها تأثير مضاد للسكري، بما في ذلك الكيرسيتين ومركبات الكبريت.



يعتبر البصل الأحمر فعالا في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري،

أكدت دراسات مختلفة أن القشرة الخارجية للبصل الأحمر غنية بمجموعة من مركبات الكبريت والكيرسيتين والسيلينيوم،

وهي مواد تساعد على الوقاية من أنواع من السرطان بفضل خصائصها المضادة للأكسدة



يعزز البصل الأحمر عملية الهضم ويساعد في مقاومة الإمساك ومنع الطفيليات المعوية، وذلك بفضل مادة الكيرسيتين. وتعزز الألياف الموجودة في البصل الأحمر عملية الهضم،



البصل الأحمر غني بمركبات الكبريت التي تعطيه رائحته وطعمه المميزين، ويساعد البصل على تعزيز المناعة عبر إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء والبيضاء، كما أنه مفيد جدا في القضاء على الجراثيم والفطريات.

يُعد البصل أحد العلاجات الطبيعية والفعالة لنزلات البرد والإنفلونزا واحتقان الأنف، لأنه يسهل عملية التخلص من البلغم ويخفف السعال ويساعد على تنقية الجهاز التنفسي ومقاومة الفيروسات والجراثيم.

فوائد تناول البصل الأحمر



فوائد تناول البصل الأخضر



البصل الأخضر يحتوي علي مضادات اكسدة فعالة ضد السمنة والأمراض ذات الصلة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.



يساهم البصل الأخضر بشكل كبير في تعزيز صحة العينين كونه يعد مصدرًا للكاروتينات

يساعد الكبريت الموجود في البصل الأخضر على خفض مستويات السكر في الدم ، وبالتالي خفض مستويات السكر في الدم.



قد يمنع البصل الأخضر نمو السرطان ، خاصة في المعدة . وأشار الباحثون إلى أن البصل يحتوي على مركب يسمى الأليسين ، وهو ما يمنحك رائحة الثوم ، قد يمنع الخلايا من التحول إلى أورام سرطانية أو بطيئة من الانتشار.

البصل الأخضر يمنع الالتهابات ،واستخدمت مستخلصات البصل كدواء فعال يمكنه قتل البكتيريا والفطريات والفيروسات.

يتميز البصل الأخضر بانخفاض السعرات الحرارية به مما يجعله أحد أنواع الخضروات المثالية لخسارة الوزن، خاصةً مع محتواه العالي من الألياف الغذائية.

من فوائد البصل الأخضر أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتوائه على كمية عالية من الألياف الغذائية التي من المعروف أن تناولها يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

تسهيل عملية الهضم ،الوقاية من الإمساك والتلبكات المعوية.

من فوائد البصل الأخضر أنه يحمي العظام من الهشاشة، فالبصل الأخضر يعد مصدرًا ممتازًا لعدد من المعادن والفيتامينات المهمة التي لها دورًا أساسيًا في تقوية العظام.

من فوائد البصل الأخضر أنه يساهم في تعزيز صحة القلب والشرايين من خلال خفض مستويات الكولسترول الضارة في الجسم.

فوائد تناول البصل الأخضر

اهم فوائد البصل للشعر

يتمتع البصل بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، والتي تعطيه دورًا فعالًا في حماية الشعر، ومن أهم فوائده:

مد الشعر بالمغذيات التي يحتاجها.

تعزيز صحة بصيلات الشعر.

حماية الشعر من الترقق والتكسر وذلك بسبب محتواه من الكبريت.

الوقاية من أي التهاب قد يصيب فروة الرأس.

المساعدة في التقليل من مشكلة تساقط الشعر.

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من الشيب المبكر.

زيادة لمعان الشعر.

المساهمة في زيادة الكثافة والحيوية للشعر.

الوقاية من القشرة وحماية فروة الرأس والشعر منها.

من فوائد البصل للشعر ،يتمتع البصل بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، والتي تعطيه دورًا فعالًا في حماية الشعر، ومن أهم فوائده: مد الشعر بالمغذيات التي يحتاجها.

تعزيز صحة بصيلات الشعر.

حماية الشعر من الترقق والتكسر وذلك بسبب محتواه من الكبريت.

الوقاية من أي التهاب قد يصيب فروة الرأس.

المساعدة في التقليل من مشكلة تساقط الشعر.

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من الشيب المبكر.

زيادة لمعان الشعر.

المساعدة في خفض خطر الإصابة بالقمل.

المساهمة في زيادة الكثافة والحيوية للشعر.

الوقاية من القشرة وحماية فروة الرأس والشعر منها.

تعزيز عملية تدفق الدم إلى الرأس مما يزيد من تغذية الشعر وانباته مجدداً.