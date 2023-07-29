رئيسة وزراء صربيا تودع المستشار حنفى جبالي في ختام زيارته لـ بلحراد

توجهت آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا إلى - مقر إقامة - المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب بالعاصمة الصربية بلجراد ، لتوديعه في ختام زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني إلى جمهورية صربيا والتي استغرقت يومين.

وشهدت الزيارة نشاطاً مُكثفاً للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، حيث التقى برئيس الجمعية الوطنية الصربية، كما التقى برئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش ، وايفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي.

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية بلجراد، وذلك في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى جمهورية صربيا.

وخلال كلمته في تلك الاحتفالية، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تقدير مصر البالغ لتلك اللفتة الطيبة، والتي تُعبر بجلاء عن خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أن مصر وصربيا ارتبطتا عبر التاريخ بعلاقات صداقة قوية لم تقف عند إطارها الثنائي فقط، بل امتدت إلى الإطار مُتعدد الأطراف بإسهام البلدين في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز، والتي مثلت وقتها ملازاً آمناً من الاستقطاب الدولي وصوتاً مسموعاً لشعوب دول العالم النامي.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن هذه الاحتفالية تُمثل تجسيداً حقيقياً لاستعادة الزخم الإيجابي للعلاقات المصرية – الصربية التاريخية من أجل تطوير آفاق التعاون الحالي ودفعها إلى آفاق أرحب، على جميع الأصعدة والمستويات، بما يُحقق صالح البلدين والشعبين الصديقين.