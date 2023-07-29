عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكليات فرع طنطا.. صور

كلية القرآن الكريم
كلية القرآن الكريم

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، جولة تفقدية موسعة تابع خلالها امتحانات الدراسات العليا بكليات فرع جامعة الأزهر بطنطا.

وخلال الجولة تابع رئيس الجامعة سير وانتظام العمل داخل لجان الامتحانات في مختلف القطاعات: (أصول الدين - اللغة العربية - الشريعة والقانون) وتأكد فضيلته من وجود أساتذة المادة خلال فترة الامتحانات، بجانب ذلك تابع رئيس الجامعة وجود الإشراف الطبي على مدار فترة الامتحان.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، والدكتور أحمد أبو شنب، عميد كلية أصول الدين والدعوة بطنطا، والدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القران الكريم بطنطا، والدكتور سامي هلال، عميد كلية القران الكريم الأسبق.

46ff2e6e-d2b8-46f3-898a-1b3e7bf386e6
46ff2e6e-d2b8-46f3-898a-1b3e7bf386e6
62662b14-8c32-4440-9737-dfe6c652eba8
62662b14-8c32-4440-9737-dfe6c652eba8
93942b93-7e7a-46e4-a95e-8853249c6fd3
93942b93-7e7a-46e4-a95e-8853249c6fd3
14893613-9f23-474d-891d-88ff97b29399
14893613-9f23-474d-891d-88ff97b29399
جامعة الأزهر جولة تفقدية امتحانات الدراسات العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف درجاتك من صدى البلد

موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023..سجل بياناتك واعرف درجاتك على صدى البلد

بعد 20 يوم جهنم| انخفاض 11 درجة في الحرارة.. و"الأرصاد" تصدم الجميع: “استعدوا للقادم”

هل يمكن الحصول نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط؟

تنسيق الجامعات 2023 بالدرجات .. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة

ترشيحاتنا

الخال مش والد.. القصة الكاملة لجريمة ستيني في الجيزة

الأكثر تحورًا على الإطلاق.. اكتشاف سلالة جديدة مقلقة من فيروس كورونا

أفقر دولة.. الاتحاد الأوروبي يقطع الدعم عن النيجر وواشنطن تهدد بعقوبات مماثلة

لن نكون صيدا سهلا| مدرب الزمالك يتحدى الجميع بالبطولة العربية.. 9 رسائل تحذيرية من أوساريو

حزب الجيل يعلن عدم الدفع بمرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الجامع الأزهر يرسخ مفهوم القناعة في نفوس النشء بملتقى الطفل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| سعر فستان روبي في حفل العلمين يثير الجدل.. معلومات عن فيلر الشفايف

هانى عادل يلتقى جاكي شان وجون سينا فى Hidden Strike.. صور

عادة شائعة تفسد الأسنان| ابتعد عنها فورا

فوائد مذهلة وفعالة للبصل.. يحمي الجسم من أمراض خطيرة

فيديو

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. موعد المؤتمر ومعلومات هامة عن التنسيق.. فيديو

300 جنيه للجرام| حقيقة التراجع الحاد بأسعار الذهب ومفاجأة بالدولار ..فيديو

استلفت بسببه.. محمد رياض يكشف سر نجاح لن أعيش فى جلباب ابى

عملوها إزاي .. زفة في تريلا تشعل شوارع الشرقية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ