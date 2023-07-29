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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رامي عياش: العلمين الجديدة تحفة معمارية أتوقع لها ريادة المنطقة العربية

الفنان رامى عياش
الفنان رامى عياش

قال الفنان رامى عياش ، إن مدينة العلمين الجديدة تحفة معمارية، وأتوقع أنها تكون من المناطق الريادية فى العالم العربى.

وأضاف رامى عياش خلال حواره مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أنه وفق فى مشواره الفنى منذ ظهوره، مؤكدًا أنه يحب الفن ومشواره مستمر بالأصوال الفنية.

والدته كانت الداعم

وتابع رامى عياش: أن والدته كانت الداعم الأولى له فى المزيكا، لو مفيش اهتمام من الأهل بموهبة ابنهم لن يحقق شيئاً.

وأشار رامى عياش، إلى أنه أسس منذ 16 عامًا جمعية "عياش للطفولة" تهدف لتعليم الأطفال مجاناً.

 

العلمين الجديدة الفنان رامي عياش المنطقة العربية برنامج التاسعة تحفة معمارية

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