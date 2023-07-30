مطالبات برلمانية بتبكير غلق جميع المولات التجارية الكبرى والمحلات.. ونواب: يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء

مطالبات برلمانية بتبكير غلق جميع المولات التجارية الكبرى والمحلات

برلماني: تبكير مواعيد غلق المحال يواجه أزمة انقطاع التيار الكهربائي

برلماني يقترح بغلق المولات التجارية الساعة 10 مساء لحل أزمة انقطاع الكهرباء

طالب عدد من النواب بضرورة تبكير غلق جميع المولات التجارية الكبرى والمحلات التجارية والورش الصناعية لتكون في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك بالتزامن مع حدوث أزمة في استهلاك الطاقة وزيادة الأحمال، ما جعل الحكومة تتجه إلى تخفيف الأحمال عبر قطع الكهرباء بصفة متكررة على المنازل والجهات والهيئات الحكومية.

وقال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، إن تبكير غلق جميع المولات التجارية الكبرى والمحلات التجارية والورش الصناعية لتكون في تمام الساعة العاشرة مساءا، يعد أحد الحلول الهامة المطروحة للحفاظ على الطاقة في ظل الأزمة التي نعانيها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وتابع البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن تبكير مواعيد غلق المحلات، أحد الحلول التي طرحت من أجل مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء والتي احتلت المساحة الأكبر من اهتمام الشارع المصري، حيث بدأ الجميع يقدم حلولا ورؤى يمكن من خلالها ان تضيء الطريق أمام الحكومة للخروج من تلك الأزمة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ ان مقترحات تغيير مواعيد غلق المحلات لتوفير الطاقة، عبر تبكير موعد الغلق لمدة ساعتين لتكون بديلا لقطع التيار الكهربائي عن المنازل، من أجل تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء، وبالتالي عدم قطع التيار الكهربائي عن المنازل، أو على الأقل تقليل مدة انقطاع التيار أو جعله مرة واحدة في اليوم.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة ان يكون هناك توعية للمواطنين بشأن ترشيد استخدام الكهرباء، حتى تمر هذه الأزمة بسلام.

وتقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية طالب فيه بغلق جميع المولات التجارية الكبرى والمحلات التجارية والورش الصناعية فى تمام الساعة العاشرة مساءا.

وطالب الدكتور إيهاب رمزي فى اقتراحه بعدم إنارة الطرق الرئيسية والصحراوية على مستوى الجمهورية ليلاً مشيراً إلى أنه على سبيل المثال فان طريق القاهرة - السويس يتم دائماً إنارته ليلاً على الرغم من أن طريق القاهرة - الإسكندرية وطريق القاهرة - العلمين لا يتم انارته.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن التنفيذ الحقيقي لهذا الاقتراح سيؤدى الى انهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بصورة نهائية والذى اصبح يمثل معاناة كبيرة لدى جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومحافظات الصعيد بصفة خاصة وسيعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء.

وطالب الدكتور إيهاب رمزي من الحكومة التنفيذ الفوري لهذا الاقتراح بداية من اليوم وحتى حلول فصل الشتاء للتخلص نهائياً من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى ضرورة توعية المواطنين بالطرق الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء.