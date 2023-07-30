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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الآلاف مستقرون في تسيل.. بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة عن قوات فاجنر في بيلاروس

قوات فاجنر
قوات فاجنر

كشفت وزارة الدفاع البريطانية في أحدث تقرير استخباراتي لها، تفاصيل جديدة عن قوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة ببيلاروس.

وقالت الوزارة البريطانية إن الآلاف من عناصر فاجنر استقروا بمعسكر في تسيل وسط بيلاروس منذ منتصف يوليو الجاري، حيث تم تحديد ما يقرب من 300 خيمة و 200 سيارة لهم في تسيل.

كما تم تحديد الخيام الخاصة بفاجنر ومخزن المركبات من صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 19 يوليو الجاري.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن الصور تظهر أنه منذ منتصف يوليو 2023، وصلت مئات المركبات إلى المنشأة التي كانت فارغة في الغالب.

وتشير تقارير منفصلة إلى أن معظم المركبات المرئية عبارة عن شاحنات وحافلات صغيرة بها عدد قليل من المركبات القتالية المدرعة.

ولا يزال من غير الواضح ما الذي حدث للمعدات الثقيلة التي استخدمتها فاجنر في أوكرانيا، لكن هناك احتمال بأنها اضطرت إلى إعادتها إلى الجيش الروسي.

وحسب الوزارة البريطانية، ستكون قدرة فاجنر على تأمين المعدات الثقيلة والنقل الجوي من العوامل الرئيسية في فعاليتها القتالية المستقبلية.

الجيش الروسى الدفاع البريطانية المعدات الثقيلة تقرير استخباراتي صور الأقمار الصناعية فاجنر العسكرية

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