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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لو ضربتني هضربك.. قصة خلاف علاء زينهم مع سيد زيان بسبب مسرحية

علاء زينهم
علاء زينهم

يحتفل الفنان علاء زينهم، اليوم الأحد 30 يوليو، بعيد ميلاده الـ 73، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1950، ولمع في أدوار الوسط، وقدم أعمالًا فنية لا تنسى.

علاء زينهم وسيد زيان

وفي شهر يونيو الماضي، روى الفنان علاء زينهم، قصة خلافه مع الفنان سيد زيان، في مسرحية "العسكري الأخضر"، والتي انتهت بانسحابه.

وخلال لقائه مع برنامج "واحد من الناس"، قال علاء زينهم: "أنا كنت بمثل فى مسرحية "العسكرى الأخضر"، وكان في مشهد المفروض إن سيد زيان بيضربنى فيه بالقلم وأنا رفضت، وقلتله لو ضربتنى هاضربك، وبعدها رفضوا استمرارى وقولت ليهم ده آخر يوم ليا معاكم، وكانوا فعلا بيدوروا على حد تاني".

ولفت علاء زينهم إلى أنه تصالح مع الفنان سيد زيان بعدما التقاه مجددا، مضيفا: “اتقابلنا بعد كده وقالى لسه خايف منى ومش عاوز تشتغل معايا؟ واتصالحنا”.


علاء زينهم ومسيرته 

قال الفنان علاء زينهم: “إنني قليل الأدوار لأنني لم أجد نفسي في عدد من الأعمال التي يتم عرضها علي”، مؤكدا أن الفنان سعيد صالح هو من رشحني للمشاركة في مسرحية  “البعبع” .

وأضاف علاء زينهم، خلال لقاء سابق له في برنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي”: "شاركت مع الفنان عادل إمام لمدة 16 سنة، بمسرحية “الزعيم “ ومسرحية ”البودي جارد”، إضافة إلى أفلام “طيور الظلام” و “أمير الظلام” والنوم في العسل”.

وتابع: "شاركت مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وقمت بعمل 8 مشاهد في هذا المسلسل، منها مشهد مع الفنان يحيى الفخراني بمسلسل “زيزينيا”.

وأشار الفنان علاء زينهم إلى أنه أبكى الناس في مشهد الوفاة بمسلسل “أوبرا عايدة” وتأثر به عدد كبير من الناس.

واستطرد: “شاركت مع عدد من نجوم الجيل الحاليين، منهم محمد هنيدي، وأحمد حلمي، وأحمد السقا،  ومنى زكي”، مؤكدا أنه تربطه بهم علاقات جيدة و"دايما بينادوني عم زينهم". 

 

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