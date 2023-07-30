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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جدل الأردنية ووائل الفشنى.. أبرز حفلات ساقية الصاوى فى شهر أغسطس

صدى البلد

تقدم ساقية الصاوي خلال  شهر أغسطس 2023، عدد من الحفلات المتميزة، أبرزها حفل وائل الفشنى وفريق جدل، ونرصد فى السطور التالية تفاصيل حفلات شهر أغسطس.

جدل الأردنية

تستعد فرقة جدل الأردنية لإحياء حفلًا غنائيًا ، يوم 8 أغسطس المقبل بساقية الصاوى 

 ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وحددت ساقية الصاوى التذاكر بسعر 350 جنيها.

حذفت الشركة المسئولة عن توزيع أغنية ليه بيداري لـ الفنانة روبي، ريمكيس الأغنية، وهو ما تسبب في تبادل التدوينات على تويتر بين الفرقة الأردنية “جدل” والفنانة روبي.

وتستعد الفرقة الأردنية “جدل”  لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "فتّحت"، وذلك القناه الرسمية الخاصة بهم على موقع “اليوتيوب،” وذلك اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء.

وائل الفشنى

يحيي المطرب وائل الفشنى يوم الجمعة 4 أغسطس حفلا غنائيًا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، كما تم طرح التذاكر بسعر 150 جنيهًا.

وظهر الفنان وائل الفشني كضيف شرف ضمن رابع حلقات الموسم الثالث من مسلسل ليه لا ، والذى تقوم ببطولته نيللي كريم.

وظهر وائل الفشني بشخصيته خلال الحلقة، حيث أدى أحد الابتهالات داخل أحداث الحلقة الرابعة.

أم كلثوم

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلين متتاليين  لكوكب الشرق أم كلثوم  يوم 3 أغسطس المقبل ضمن جدول الساقية الصيفية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة السادسة والنصف والثامنة والنصف مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

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