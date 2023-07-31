على عهدة مرتضى منصور| 4 صفقات “سوبر” في الزمالك.. وهذا سر أحسن لاعب في مصر

يتجه عشاق كرة القدم، نحو متابعة سوق الانتقالات الصيفية، حيث تسعى الأندية لتدعيم صفوفها وتعزيز قوتها تحضيراً للموسم الجديد.

وعلى صعيد نادي الزمالك، كشف مسؤولوه عن خبر مُفرح ومثير للجدل في آن، حيث تم إبرام 4 صفقات جديدة استعداداً للموسم الكروي المُقبل.

التوقيع مع 4 لاعبين جدد

وتنوّعت الصفقات التي أعلن عنها نادي الزمالك بشكل ممتاز، حيث ضمّت الفريق أفضل اللاعبين المحليين والعرب في الميركاتو الصيفي.

ووقع الزمالك مع 4 لاعبين مميزين سيُحسنون من أداء الفريق بشكل كبير ويرفعون من مستوى التنافس.

المدير الفني أوسوريو ورغباته

وتبنى المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو، الصفقات الجديدة بناءً على احتياجات الفريق وطلباته. وركّز أوسوريو على تعزيز خط الدفاع بمدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى، وأعطى الأولوية لضمّ مهاجم صريح ولاعب وسط متميز.

هوية أفضل لاعب في مصر

وأبقت إدارة الفريق البيضاوي، هوية أفضل لاعب في مصر سرية حتى الآن. وهذه الخطوة أثارت الجدل بين جماهير الزمالك الذين ينتظرون الإعلان الرسمي عن اسم النجم الموقع الجديد.

استعداداً للموسم الجديد

وبعد التعاقد مع هذه الصفقات، ينتظر الزمالك موسماً جديداً مليئاً بالتحديات والفرص. ويطمح الفريق إلى المنافسة بشكل قوي في بطولة الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية وتحقيق النجاحات والتتويج بالألقاب.

مستقبل الفريق وآمال الجماهير

ومن المؤكد أن جماهير الزمالك تتطلع إلى موسم حافل بالإثارة والتحديات وتحقيق الانتصارات. ستكون هناك تطلعات عالية من الفريق والمدرب للتألق وتحقيق البطولات التي يصبو إليها عشاق النادي.

ويعتبر توقيع نادي الزمالك مع 4 لاعبين جدد، خبراً مهماً لعشاق الكرة المصرية والعربية. فالجماهير متشوقة لرؤية اللاعبين الجُدُد في أرضية الملعب وتقديم الإضافة الحقيقية للفريق. ستظل أنظار المُتابعين مُشدودة نحو أحداث السوق الصيفية وتطورات الفريق وتحقيق الأهداف المنشودة.

مرتضى منصور يكشف التفاصيل

وكشف المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أن المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء أمير مرتضى منصور، نجح في التعاقد مع 4 صفقات جديدة، وقال إن من بينها أفضل لاعب في مصر.

ووفقًا للتكهنات الأقرب للواقع، فإن اللاعبين الأقرب للانضمام للزمالك والذين قد يُعلن بشكل رسمي عن توقيعهم في وقت قريب هم، اللاعب الدولي محمود حمادة نجم وسط نادي فاركو، ومحمد شحاتة من طلائع الجيش، فضلًا عن محمد حمدي لاعب إنبي، وأخيرا الصفقة السوبر.