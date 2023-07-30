عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يوضح أهمية الصناعة المحلية فى تقليل عجز الميزان التجارى

الصناعة
الصناعة

أيد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، مبادرة اشترى المصرى لتشجيع المنتج المصرى خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن التوسع في الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المحلي سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات عديدة الأمر الذي يقلل بدوره من استيراد هذه المنتجات الأجنبية من الخارج.

 

تقليل عجز الميزان التجارى

وأكد “زكريا” لـ"صدى البلد"، أن  الاعتماد على الصناعة المحلية ضرورة لأهميتها فى تقليل عجز الميزان التجارى وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، التي شهدت ارتفاعا نتيجة استيراد العديد من المنتجات في مقابل تصدير القليل، موضحا أن مصر لديها القدرة على تصنيع العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج خاصة في ظل وجود دعم وتشجيع من الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ الى أن زيادة الإقبال على شراء المنتج المحلي من قبل المواطنين جاء بسبب جودة المنتج المحلي وانخفاض ثمنه مقارنة بالمستورد، مشيرا إلى أن هناك اتجاه من الدولة لتشجيع الصناعة المحلية وهو ما ظهر في القرارات التي تم اتخاذها لتشجيع الصناعة المحلية خلال الآونة الأخيرة.

أحمد سمير اشتري المصري الاكتفاء الذاتي الصناعة المحلية الصادرات النائب أحمد سمير الميزان التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها أحسن لاعب في مصر| بالأسماء.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع 5 صفقات سوبر

لماذا لم يتم دفن نجل الفنان حسن يوسف أو تسليم الجثمان |تفاصيل

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

نزل البحر بالليل.. تفاصيل صادمة حول غرق ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحرك روسي ضد الجيش الأوكراني يتسبب في كارثة| تفاصيل

خطورة كبيرة.. استشاري قلب يحذر من تناول الشاي بعد تناول الطعام

أقوى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.. قصة مفاوضات الأهلي مع أسطورة مانشستر سيتي

تراجع أسعار العملات الأجنبية في البنوك

أرخص تكييف سبليت 1.5 حصان في مصر..لمحدودي الدخل

105 ملايين مصري.. الزيادة السكانية ناقوس خطر وهذه خطة الدولة للحد منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعويض 2 مليون دولار..راكب يعتدي على أم وابنتها على متن طائرة أمريكية

وقف برنامجها شهر.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

بعد ظهورها اللافت.. 10 صور أثارت ضجة للفنانة إلهام شاهين

من 1997.. فاتورة مشتريات قديمة تثير دهشة البريطانيين.. كم فارق الأسعار؟

فيديو

انهيار والديه .. تفاصيل غرق عبدالله حسن يوسف وشمس البارودي «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

محمد رياض يكشف عن موقف صعب تعرض له فى بدايته.. فيديو

مهارات رضا سليم.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ