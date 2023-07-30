برلماني يوضح أهمية الصناعة المحلية فى تقليل عجز الميزان التجارى

أيد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، مبادرة اشترى المصرى لتشجيع المنتج المصرى خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن التوسع في الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المحلي سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات عديدة الأمر الذي يقلل بدوره من استيراد هذه المنتجات الأجنبية من الخارج.

تقليل عجز الميزان التجارى

وأكد “زكريا” لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على الصناعة المحلية ضرورة لأهميتها فى تقليل عجز الميزان التجارى وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، التي شهدت ارتفاعا نتيجة استيراد العديد من المنتجات في مقابل تصدير القليل، موضحا أن مصر لديها القدرة على تصنيع العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج خاصة في ظل وجود دعم وتشجيع من الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ الى أن زيادة الإقبال على شراء المنتج المحلي من قبل المواطنين جاء بسبب جودة المنتج المحلي وانخفاض ثمنه مقارنة بالمستورد، مشيرا إلى أن هناك اتجاه من الدولة لتشجيع الصناعة المحلية وهو ما ظهر في القرارات التي تم اتخاذها لتشجيع الصناعة المحلية خلال الآونة الأخيرة.