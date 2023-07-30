كأس مصر .. الأهلي يتفوق علي الداخلية بهدف في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول بتدم النادي الأهلي علي الداخلية بهدف وحيد في المباراة المقامة حاليا علي ستاد الكلية الحربية.

وجاء هدف النادي الأهلي في الدقيقة 37 عن طريق بيرسي تاو من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وأضاع علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 16 ليحرم النادي الأهلي من هدف التقدم.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو

خط الهجوم: محمود كهربا

ويأتي على مقاعد البدلاء كلا من:

أحمد عبدالقادر، كريستو، قندوسي، طاهر محمد طاهر، مصطفى شوبير، رأفت خليل، محمد فخري، كوكا، كريم الدبيس