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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد عزمي: استئناف جلسات الحوار الوطني تحت شعار المساحات المشتركة بين الجميع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني يستهدف إرساء قيم و مبادئ الجمهورية الجديدة ، مضيفا أن الحوار وضع عدة محاور رئيسية للمناقشة.

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وأضاف محمد عزمي، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه في النظام الانتخابي نتجه لعمل نظام هجين بين النظام الالكتروني والذهاب للتصويب، متابعا أن كان لدينا تجربة سابقة لنظام التصويب الالكتروني للمصريين في الخارج بالفعل نجحت.

وتابع النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، أن تم استئناف جلسات الحوار الوطني تحت شعار المساحات المشتركة بين الجميع.

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