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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تختتم برنامجها الحافل لأطفال معرض الكتاب ببورسعيد

بورسعيد
بورسعيد

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برنامجها الحافل الذي شاركت به ضمن فعاليات الأنشطة المخصصة للأطفال بمعرض بورسعيد السادس للكتاب، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو.

 

فريق أجيال

وقدم فريق أجيال فقراته الفنية المحببة للأطفال وتضمنت فقرات تنورة وعرائس ماريونت ومسابقات وفوازير، إلى جانب استقبال الجمهور بالشخصيات الكارتونية بإشراف المخرج عمرو حمزة، ومن خلال فقرة اكتشاف المواهب قدم فريق ذوي الاحتياجات الخاصة، عرضاً تضمنت فقرتين للرقص الشعبي بعنوان الخير والشر، والثانية عن رقص سمسمية. بالإضافة لعرض مسرحية "الزهور الجميلة" تحريك فريق عرائس جاردن سيتي.

 

فنون تشكيلية 

وضمن الفعاليات التي قدمت بحضور د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، نفذت الفنانة غادة عبد النبي ورشة فنون تشكيلية، مستوحاة من الفن الشعبي المصري وموتيفاته وعناصره المشهورة، تم خلاله الحديث مع الأطفال عن المعتقد الشعبي ودلالة كل عنصر منها مثل العين والكف للحذر من الحسد، السمكه والحمام النخلة للحث على الرزق، وحدوة الحصان وغيرها.

 

مسابقات ثقافية 

كما قدمت شيرين عبد المولى ورشة مسابقات ثقافية للأطفال، ومعرضا للكتب والمطويات الثقافية التى تم تنفيذها خلال مدة المعرض ومنها "ثقافتنا في إجازتنا، حماة الوطن، الاستدامة في الحياة البحرية".

 

نتاج الورشة الفنية

وقدمت الفنانة كريمة الديب ورشة فنون تشكيلية لرسم مشاهد من الطبيعة باستخدام ألوان الفلوماستر والورق الكانسون، بالإضافة إلى عمل معرض من مختارات نتاج الورشة الفنية منذ افتتاح معرض الكتاب.

 

أشغال يدوية 

وفي مجال الأشغال اليدوية نفذت ورشة عمل أقنعة من الفوم الجليتر الملون وخيط الصنارة للمدربة رانيا شلتوت، بالإضافة لورشة حلي من الخرز  الأبيض والأسود والملون لعمل حظاظات للأطفال للمدربة منى عبد الوهاب.

 

الفعاليات قدمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، كما قدم إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل عدداً من الفعاليات لفرق الفنون الشعبية للأطفال والكورال وعروض الإنشاد الديني بإشراف فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، ضمن مشاركة ثرية لهيئة قصور الثقافة بالدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، حيث تشارك الهيئة بأكثر من 250 عنواناً من سلاسل إصدارات مشروع النشر، ومنها أحدث إصداراتها خلال العام الحالي 2023، والتي تتميز بقيمتها الكبيرة وأسعارها المخفضة. 

 

 

ثقافة بورسعيد

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بورسعيد الهيئة المصرية العامة للكتاب ثوره 23 يوليو فرع ثقافة بورسعيد معرض بورسعيد للكتاب

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