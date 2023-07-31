إقبال وتفاعل كبير مع عروض الفنون الشعبية لقصور الثقافة بمصايف دمياط

اختتمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية، السبت، الأسبوع الأول من مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بممشى شارع النيل لليوم الثاني برأس البر، بمجموعة متميزة من الفقرات والاستعراضات المتنوعة من الفلكلور المصري منها الفلاحي، عصاية، صعيدي، التنورة، النوبة.

فرقة أوبرا عربي

كما شهدت العروض المقدمة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عرضاً لفرقة أوبرا عربي بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، شملت فقرات متنوعة منها "أما أنت جريء، الشكالاتة، ٥ قارات، الحلو في الفرندة، الناس المغرمين، عايز أروح، باب الحمام، بطلوا ده، يا واد يا تقيل، أبلة فضيلة، ورق الفل، ريا وسكينة، حنكورة".

المسرح الروماني بدمياط الجديدة

العروض ينظمها فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وتلقى تفاعلا وحضوراً جماهيرياً كبيراً.