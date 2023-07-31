قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل المسقعة بالبشاميل.

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل

المقادير:

كيلو باذنجان رومي مقشر ومقطع شرائح

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

فص ثوم مفروم

طماطم مبشورة

ملح وفلفل أسود

جوز الطيب مبشورة

كزبرة ناشفة

زعتر وروزمارى

جبنة مبشورة أي نوع " رومى أو شيدر أو مودزاريلا .

الطريقة:

بعد تقطيع الباذنجان يتبل بالملح والفلفل والزعتر ويقلي في الزيت ثم يصفي.

تعصج اللحمة المفرومة مع البصل وتضاف الطماطم المبشورة والثوم المفروم ثم تتبل بالملح والفلفل والروزماري والزعتر وترفع بعد تمام النضج.

لعمل البشاميل يحمر الدقيق مع السمن ويضاف الحليب مع التقليب الجيد حتى يتجانس الخليط.

الآن احضري صينية مدهونة بالبشاميل وترص طبقة من الباذنجان ثم اللحم وبعد الانتهاء ترش الجبن المبشور على وش الصينية وتوضع في الفرن لمدة 15 دقيقة