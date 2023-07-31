تطورات خطيرة على الجبهة في القتال بين روسيا وأوكرانيا

أفاد مسؤول أوكراني كبير باندلاع قتال عنيف في شمال شرق البلاد، حيث تتمسك القوات الأوكرانية بخطوطها وتحقق مكاسب في بعض المناطق.

وكان قال الجيش الروسي إنه أوقف تقدم القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي، فيما أعلن عن سقوط 3 طائرات مسيرة أوكرانية حاولت قصف موسكو وألحقت أضرارا بمبنى شاهق يقال إنه يضم مكاتب حكومية.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بأنه "يوم جيد، يوم قوي" على الجبهة، لا سيما بالقرب من باخموت، حيث تقول القوات الأوكرانية إنها تستعيد السيطرة على الأرض التي خسرتها عندما استولت القوات الروسية على المدينة في مايو.

ولم تعلن أوكرانيا بشكل مباشر مسؤوليتها عن هجمات الطائرات بدون طيار لكن زيلينسكي قال إن الحرب 'تعود تدريجيا إلى الأراضي الروسية - إلى مراكزها الرمزية.

وشنت القوات الروسية أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات الجوية الليلية، حيث قصفت ما وصفه المسؤولون بأنه "مبنى غير سكني" في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد.