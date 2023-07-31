اليوم.. تشييع جثمان نجل حسن يوسف إلى مثواه الأخير

يُشيع جثمان عبدالله نجل الفنان الكبير حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، اليوم الاثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهرًا.

وتوفي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع خلال الساعات الماضية ، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل و غرق بالبحر ولم يستطع احد إنقاذه.

بحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف اثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه انه قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى .

كما اكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين ان الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه وهذا ما تسبب في وفاته.

وأوضح الأطباء، أن نجل حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وذلك وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل.