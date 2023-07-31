أول تعليق من محمد رمضان على تشابه بوستر عـ الزيرو وحفل ترافيس سكوت

‎علق الفنان محمد رمضان، على تشابه البوستر الذي نشره من خلال حسابه الرسمي على الانستجرام، ترويجًا لفيلمه الجديد ع الزيرو، و البوستر الدعائي لحفل ترافيس سكوت.

وأكد محمد رمضان، أثناء المؤتمر الصحفي لفيلم “عـ الزيرو” إنه لا يعلم بالتشابه بين البوسترين، وقال: “الفانز بعتولي الصورة وعجبتني فكرة إن اسمي مكتوب بشكل فروعوني.. بعدها قرأت أنه بوستر لـ ترافيس سكوت، مخدتش بالي .. لما أوصل البيت هدقق فيه وأشوفه”.

يذكر أن كشف الفنان محمد رمضان سبب إطلاقه لقب "نمبر وان" وإصراره عليه خلال السنوات الماضية وذلك في المؤتمر الصحفي لفيلم "ع الزيرو".

وقال محمد رمضان: "نمبر وان كان صرخة لازم أقولها بعد ما حاولوا يقللوا من نجاحي أيام مسلسل الأسطورة ووقتها استفزوني وكان لازم أرد وكنت صغير لكن أنا النهارده 34 سنة كنت هعمل رد مختلف".



قال المنتج جمال العدل إن الفنان محمد رمضان يستطيع إضافة النجاح لأي عمل ويستحق التواجد في فيلم "ع الزيرو".

وأشاد المنتج جمال العدل ببطل الفيلم قائلا:" محمد رمضان من اكتشافاتنا"، واستطرد المؤلف مدحت العدل :" محمد رمضان سوبر ستار وشبهنا كلنا".