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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان: لو الصحافة كلها في ضهر فيلم مش مكتوبله النجاح مش هينجح

محمد رمضان
محمد رمضان

أشاد الفنان محمد رمضان، بدور الصحافة في دعم الأعمال الفنية وأنها ضمير الفنان ولها دور كبير ومؤثر.

 

وقال محمد رمضان، على هامش ندوة عرض فيلم “ع الزيرو”: "النجاح بتاع ربنا أنا آسف لو الصحافة كلها في ضهر فيلم ربنا مش كاتبله النجاح ومفيش قبول من الجمهور مش هينجح ولكن الصحافة دورها أهم بكتير من وجهة نظري".

 

وتابع قائلاً:" ومناخدش الجزء ده بس النص التاني إني طول عمري بقول إن الصحافة هي الضمير الفني للفنان وأنا لو مكنتش مهتم بالصحافة وملتفت ليها كام زماني غرقان في أعمال ممكن أكون مضطر أعملها في البدايات .. وفيلم على الزيرو فيلم مينفعش أرفضه تأليف مدحت العدل".

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يذكر أن كشف الفنان محمد رمضان سبب إطلاقه لقب "نمبر وان" وإصراره عليه خلال السنوات الماضية وذلك في المؤتمر الصحفي لفيلم "ع الزيرو".

 

وقال محمد رمضان: "نمبر وان كان صرخة لازم أقولها بعد ما حاولوا يقللوا من نجاحي أيام مسلسل الأسطورة ووقتها استفزوني وكان لازم أرد وكنت صغير لكن أنا النهارده 34 سنة كنت هعمل رد مختلف".


قال المنتج جمال العدل إن الفنان محمد رمضان  يستطيع إضافة النجاح لأي عمل ويستحق التواجد في فيلم "ع الزيرو".

وأشاد المنتج جمال العدل ببطل الفيلم قائلا:" محمد رمضان من اكتشافاتنا"، واستطرد المؤلف مدحت العذل :" محمد رمضان سوبر ستار وشبهنا كلنا".

 

رمضان محمد رمضان الفنان محمد رمضان ع الزيرو مدحت العدل

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