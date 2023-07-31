هدية الثانوية العامة.. اشتر لحبايبك لابتوب Lenovo بـ 7000 جنيه

نبحث كثيرًا عن أرخص لابتوب متاح في الأسواق من أجل إنجاز الأعمال اليومية أو من أجل أغراض الدراسة. وفي هذا المقال سوف نتعرف معكم على أفضل وأرخص جهاز لابتوب المتوفر في الأسواق المصرية، بواسطة كبرى العلامات التجارية التي أثبتت جدارتها في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة على مدار سنوات طويلة.

يبحث الآباء والطلبة دائما عن أفضل جهاز لابتوب يجمع ما بين مواصفات عملية تمكنه من أداء بعض المهام إلى جانب سعر اقتصادي يناسب ميزانيتهم واحتياجاتهم، ومع أزمة ارتفاع الأسعار وعدم وجود العديد من الخيارات المتاحة، تزداد الحيرة في الحصول على أفضل جهاز لابتوب مناسب للدراسة، وشراء جهاز بسعر رخيص لذلك سنوضح أرخص جهاز لابتوب جديد من لينوفو وعرض مميزاته مع ذكر سعره في السوق المصري.

مواصفات لابتوب لينوفو Lenovo V14



ينطلق لابتوب لينوفو V14 بشاشة عالية الجودة قياس 14 بوصة.

و يأتي لابتوب لينوفو مع وحدة معالجة مركزية : Intel Core i3-10110U بتردد 4.1 هرتز من الجيل العاشر وهو معالج قوي يمكنك من أداء مهامك اليومية دون أي تعطيل أو بطء بسبب الحاسوب، مع كارت معالجة رسومات الجرافيك المدمج Intel UHD Graphics .

ويأتي لابتوب لينوفو V14 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت من نوع DDR4-2666 ومساحة تخزين على القرص الصلب 1 تيرابايت من نوع HDD وشاشة حجمها 14 بوصة بدقة وضوح HD ودرجة سطوع 220 شمعة و مضادة للتوهج مما يجعلها تحافظ على العين ، لكن الجهاز لا يأتي ببرنامج ويندوز جاهز.

سعر لابتوب لينوفو Lenovo V14

ويبلغ سعر جهاز لابتوب لينوفو V14 في السوق المصري حوالي 7649 جنيه مصري.