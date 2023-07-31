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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران.. مصرع شخصين في تحطم طائرة تدريب غرب طهران

تحطم طائرة تدريب
تحطم طائرة تدريب

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، تحطم طائرة تدريب في مطار "بيام" بمحافظة كرج غرب طهران، ما أسفر عن مقتل قائدها الطيار والطالب الجامعي المتدرب.

وحسب وكالة “فارس” الإيرانية، وقع الحادث صباح اليوم الاثنين، حيث أدى إلى مصرع الطيار نويد عربي مقدم والطالب الجامعي المتدرب أمير حسين محمودي.

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن الطائرة التي سقطت تعود لشركة "بوتيا ماهان"،  كما أن سبب الحادث قيد التحقيق من قبل فريق خبراء.

من جانبه، أعلن حسن رضائي فر مدير عام مكتب التحقيق في الحوادث والوقائع التابع لمنظمة الطيران المدني الإيراني، عن تحطم طائرة تدريب من طراز "تكنام" تابعة لمركز "بوتيا ماهان" في مطار "بيام".

وقال رضائي فر: "في حوالي الساعة 5:45 صباح اليوم الاثنين، تحطمت طائرة تدريب من طراز تكنام تابعة لمركز "بوتيا ماهان" في مطار بيام، مما أدى إلى مصرع الطيار والطالب الجامعي المتدرب في هذا الحادث".

وأضاف أنه تم إرسال فريق تحقيق تابع لمنظمة الطيران المدني إلى موقع الحادث وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق لاحقًا.

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