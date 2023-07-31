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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القمة ليست بالهندسة والطب.. مفاجأة برلمانية لطلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة

مكاتب التنسيق
مكاتب التنسيق

هنأت صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الثانوية العامة وانتقلوا الى المرحلة الجامعية بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم.

رساله لطلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة

وقالت “السيد” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنها تود ان ترسل رساله خاصة للطلاب الثانوية العامة، بأن كليات الطب والهندسة ليستا القمة والجامعات التكنولوجية هي الان القمة حيث أن الطالب بمجرد التخرج منها تنتظره فرص عمل عديدة فى الداخل والخارج، مؤكدة على ضرورة ان يكون لدي هؤلاء الطلاب وعي كافى فى اختيار الكليات وليس الاختيار بشكل عشوائي.

قائمة أهم الكليات والجامعات.. ماذا ينتظر طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة؟

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عباقرة مصريون ليسوا خريجي طب وهندسة

واكدت النائبة صبورة السيد أن هناك عدد ضخم من العباقرة المصريين ليسوا خريجي طب وهندسة مثل فاروق الباز وأحمد زويل وغيرهم فينبغي على طالب الثانوية العامة التفكير قبل دخول أى كلية، قائله:" أقدر جدا مجهود الاباء والطلاب وخصوصا الاهالى ولكن هذه الحقيقة وينبغى عليكم التفكير قليلا قبل الاختيار ومش عاوزين ناخد شهادة ونعلقها على الجدار وخلاص".

أكدت النائبة صبورة السيد الثانوية العامة الجامعات التكنولوجية امتحانات الثانوية طلاب الثانوية العامة

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