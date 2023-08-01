ضبط عاطل مسجل خطر بحوزته 59 طربة حشيش بالغربية

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط عاطل مسجل خطر أحد أباطرة المواد المخدرة بحوزته 59 طربة حشيش ومبلغ مالي بمنطقة سيجر بطنطا .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالمديرية مفاداه بورود معلومات عن قيام عاطل وشهرته "برء " من ترويج مخدر الحشيش متخذا من منطقة سيجر مسرحا لمزاولة الاتجار في المخدرات .



وبتقنين الإجراءات واعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة ، تمكن الرائد احمد خلاف رئيس قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من القاء القبض علي المتهم وبحوزتة 59 طربة حشيش ودراجة نارية ومبلغ مالي قدره 19 ألف جنيه .

وبمواجه المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة والاتجار في المخدرات وأن المبلغ حصيلة الاتجار في المخدرات والدراجة النارية تستخدم في توزيع مخدر الحشيش علي عملاءه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.