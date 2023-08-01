كرم جبر عن انقطاع الكهرباء: من حق الناس تزعل لكن لا يخلقوا الشائعات

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أزمة الانقطاع الكهربي، قائلا "من حق الناس تزعل و تنتقد لكن لا يخلقوا شائعات على المشاريع" و ذلك نتيجة لمفاجأة الأفراد بانقطاع الكهرباء و خاصة بهذه الأجواء و ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج " من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن خلال أيام ستنتهي الموجة الحارة و تنخفض درجات الحرارة و ستنتهي أزمة انقطاع التيار الكهربي، ناصحا بأنه يجب وضع كل مشكلة بحجمها الحقيقي و لا داعي للتهويل، معقبا: "هجومكم مش هو اللي هيرجع الكهرباء تاني".

وأوضح، أنه يجب وجود إدارة للتنبؤ بالأزمات، بحيث القيام بمعرفة الأزمة و المصارحة بها للرأي العام لوضع خطة عن كيفية مواجهتها منذ البداية، وضرورة أن يكون التدارك قبل وقوع الأزمة و ليس رد فعل وقت حدوثها.

موجات شائعية غير مسبوقة

ونوه، إلى أن مصر ستتعرض خلال الفترة القادمة إلى موجات عديدة للشائعات الغير مسبوقة، و ذلك بسبب الانتخابات الرئاسية و البرلمانية، ناصحا بالتصلح بالوعي و اليقظة لدى الناس.