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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر عن انقطاع الكهرباء: من حق الناس تزعل لكن لا يخلقوا الشائعات

كرم جبر
كرم جبر

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أزمة الانقطاع الكهربي، قائلا "من حق الناس تزعل و تنتقد لكن لا يخلقوا شائعات على المشاريع" و ذلك نتيجة لمفاجأة الأفراد بانقطاع الكهرباء و خاصة بهذه الأجواء و ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج " من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن خلال أيام ستنتهي الموجة الحارة و تنخفض درجات الحرارة و ستنتهي أزمة انقطاع التيار الكهربي، ناصحا بأنه يجب وضع كل مشكلة بحجمها الحقيقي و لا داعي للتهويل، معقبا: "هجومكم مش هو اللي هيرجع الكهرباء تاني".

وأوضح، أنه يجب وجود إدارة للتنبؤ بالأزمات، بحيث القيام بمعرفة الأزمة و المصارحة بها للرأي العام لوضع خطة عن كيفية مواجهتها منذ البداية، وضرورة أن يكون التدارك قبل وقوع الأزمة و ليس رد فعل وقت حدوثها.

موجات شائعية غير مسبوقة

ونوه، إلى أن مصر ستتعرض خلال الفترة القادمة إلى موجات عديدة للشائعات الغير مسبوقة، و ذلك بسبب الانتخابات الرئاسية و البرلمانية، ناصحا بالتصلح بالوعي و اليقظة لدى الناس.

 

 

 

 

 

كرم جبر أزمة الانقطاع الكهربي انقطاع الكهرباء ارتفاع درجات الحرارة الانتخابات الرئاسية

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