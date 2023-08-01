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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل : 175 مليون جنيه لتمويل التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة

صدى البلد

 

أعلنت وزارة العمل أن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ تأسيسه عام 2003،وحتى الأن بلغ 175 مليوناً و 421 ألف جنيه، وذلك على منظومة التدريب والتأهيل، وأن الصندوق مُستمر في  دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.                                                                       

وأكدت الوزارة إتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .                                                         

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة حسن شحاتة وزير العمل  ،الذي عقد  بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التي تخص الصندوق ونشاطه .

وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على المجلس عن السنة المالية المنتهية في 30 يوليو 2023، والموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023 / 2024 ، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها.                         

 وأكد ااوزير  أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل ،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات  الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.                                                    

واوضح أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة سوف تسهم بشكل أوسع  في دعم خطط تدريب وتأهيل ذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها ،مشيرا الي التعاون الحالي مع شركاء التنمية، من أجل دعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".                                                                             

ونوه إلى أن الصندوق مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الصندوق : عبد الحميد سلامة مرسال الأمين العام، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن وزيري القوى العاملة الأسبقين من ذوي الخبرة،وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني وممثل الوزارة، ومحمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد منصور ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد محمد حمدي القطان ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهشام المهيري، وعيد مرسال، ومحمد حنفى عبد المنعم عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وأحمد فاروق الدسوقى ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، وخالد مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وشريهان بخيت ممثل وزارة التعاون الدولي..

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وزارة العمل صندوق تمويل التدريب حسن شحاته وزير العمل

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