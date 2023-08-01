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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

12 لاعبا فى قائمة منتخب الشاطئية ببطولة بيلاروسيا

منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية

اختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة تضم 12 لاعبا لخوض منافسات بطولة بيلاروسيا الدولية فى الفترة من 4 إلى 10 أغسطس الجارى.


وتضم القائمة كلا من زيزو الصباح وابراهيم حسن لحراسة المرمى، واللاعبون مصطفى سمير ومصطفى شيكا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستاوالحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت. 


وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة مع منتخبات روسيا وعمان و أوزبكستان.


ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة القدم الشاطئية. 


ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى مديرًا إداريًا واسلام شاكر مسؤل المهمات.
 

الشاطئية بيلاروسيا كرة القدم الشاطئية منتخب مصر مصطفى لطفي

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