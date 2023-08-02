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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علي ماهر كلمة السر| كابوس 2018 يطارد الأهلي أمام المصري في الكأس.. لقاء تلهبه الذكريات

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، نحو تحدي جديد ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، حيث سيواجه فريق المصري البورسعيدي في بطولة كأس مصر للموسم "2022-2023" بقيادة المدرب الجديد علي ماهر.

 

موعد مباراة الأهلي

وستقام المباراة على أرض استاد برج العرب في السادسة مساءً يوم الخميس المقبل، وهي من المباريات الحاسمة في ربع نهائي البطولة.

كأس مصر 
 

ويهدف الأهلي لمواصلة رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر، بعدما نجح في التأهل على حساب فريق الداخلية بنتيجة 2-0 في دور الـ16، في مباراة أقيمت يوم الأحد الماضي.

 

ويتجه المصري البورسعيدي إلى هذه المواجهة بقيادة مدربه الجديد علي ماهر الذي تولى تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضي، بعد استبعاد ميمي عبدالرازق.

 

 الأهلي فشل في تحقيق الفوز
 

وتشهد مواجهات الأهلي مع فرق يدربها علي ماهر دائماً صعوبة كبيرة بغض النظر عن الفريق الذي يقوده، وكان الموسم الماضي "2022-2023" دليلًا على ذلك حيث فشل الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على فريق فيوتشر الذي كان يدربه علي ماهر، حيث انتهت مباراتي الدور الأول والثاني من الدوري سلبيًا.

 

وتعتبر مواجهة 30 أبريل 2018، ذكرى سيئة للأهلي أمام علي ماهر عندما كان مدربًا لفريق الأسيوطي (الآن بيراميدز)، حيث أطاح الأسيوطي بالأهلي من دور ربع نهائي كأس مصر بفوزه بهدفٍ دون رد سجله عمر كمال عبدالواحد.

 

ويخشى الفريق الأحمر، تكرار هذا السيناريو أمام المصري البورسعيدي في أول مباراة لعلي ماهر مع الفريق، خاصةً وأن هذه المباراة ستقام أيضًا في ربع نهائي كأس مصر.

 

ولكن بالرغم من ذلك، يمتلك الفريق الأحمر الأفضلية أمام علي ماهر في تاريخ مواجهاتهما، حيث حقق الأهلي 7 انتصارات مقابل هزيمة واحدة أمامه، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

 

ويُعَدُّ هذا اللقاء تحديًا مثيرًا للفريقين، حيث يسعى الأهلي للتأكيد على تفوقه ومواصلة المشوار نحو الحفاظ على لقب البطولة، فيما يطمح المصري البورسعيدي للمفاجأة والتغلب على الفريق القوي بقيادة علي ماهر.

 

https://www.youtube.com/watch?v=GhwZ4ulDG5k

الأهلى كأس مصر المدرب المصري البورسعيدي موعد مباراة الأهلي

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