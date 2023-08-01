عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطائرات المسيرة.. كلمة السر في الحرب بين موسكو وكييف| تفاصيل

روسيا و أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الطائرات المسيرة.. كلمة السر في الحرب بين موسكو وكييف".

وذكر التقرير، أنه مع دخول الهجوم الأوكراني المضاد شهره الثاني واستمرار الحرب الروسية لـ17 شهرا، أصبح العتاد العسكري لجيشي البلدين واحدا من أهم الملفات التي تحكم مسار الحرب حجم الأضرار.

ورغم تدفق العتاد العسكري المصنوع محليا وخارجيا على كتائب الجيشين الروسي والأوكراني، إلا أن الطائرات المسيرة أو التي تسمى أيضا "طائرات دون طيار" قد نجحت في احتلال الجانب الأكبر من اعتماد موسكو وكييف عليها في مجريات الحرب والتي ربما أضحى وصفها الأبرز هو حرب الطائرات المسيرة.

 

الطائرات المسيرة وسيلة استخدمتها روسيا منذ الوهلة الأولى في الحرب مستهدفة المدن الأوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف، أما أوكرانيا فقد تمكنت من استخدامها في ضرب أهداف داخل العاصمة موسكو وتهديد أهداف روسية حيوية مثل استهداف الكرملين.

 

حرب المسيرات

 

وفي إطار المساعي الأوكرانية لزيادة قدراتها في حرب المسيرات أفادت تقارير بأن كييف نجحت في تحويل المسيرات المنزلية إلى طائرات عسكرية، حيث استخدمتها في المراقبة والاستطلاع لتحديد اتجاهات العمليات القتالية ثم دعمتها في مرحلة أخرى بقنابل صغيرة وزجاجات حارقة لإحداث خسائر في معسكرات الجيش الروسي. 
 

الطائرات المسيرة موسكو الحرب كييف الكرملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

مش هتحتار| معاهد تقبل من 50% علمي علوم 2023.. تعرف عليها

عرض ماريو بالوتيلي على الأهلي مقابل مبلغ ولا في الأحلام.. تفاصيل

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

3 جنيهات زيادة جديدة على العلبة.. هل حركت الشرقية للدخان أسعار السجائر؟

جدول تخفيف الأحمال| كيف تحدد توقيت انقطاع الكهرباء بالثانية وعودتها مرة أخرى؟

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

ترشيحاتنا

إصابات في هجوم مسلح على القنصلية السويدية بـ تركيا

إعلان صادم من روسيا بشأن صيغة زيلينسكي للسلام

بعد التوجيه الرئاسي.. كيف تخلصت مصر من فيروس سي وقوائم الانتظار

عيار 21 يتراجع.. استمرار انخفاض أسعار الذهب

القوات الروسية تسقط طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز Mi-24 في خيرسون

لـ طلاب الجامعات.. سيارات مستعملة بـ 450 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات سهلة.. طريقة عمل موهيتو سفن اب في المنزل

سعر يتجاوز 100 ألف جنيه.. نانسي عجرم بإطلالة ساحرة في العلمين

اللعب مع الأطفال يحميك من مرض خطير لن تتوقعه

كيف يمكن علاج حمو النيل بالنشا ؟.. نتائج سريعة

فيديو

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

1000 جنيه | تراجع في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة تنتظر الجنيه الذهب

88.29 % .. تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وقف المعاش فورا في هذه الحالة.. تفاصيل موعد صرف شهر أغسطس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ