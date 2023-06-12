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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا أصبحت مستحيلة|فيديو

روسيا و أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

أكد الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الأقتصاد والعلوم السياسية، أنه لا يرى رؤية إيجابية في مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفاً أن ملف روسيا و أوكرانيا زاد تجاوز عام و 4 شهور، ومازال التوتر و الصراع مستمران.

 وكيل كلية الأقتصاد و العلوم السياسية:الصراع بين روسيا وأوكرانيا عانى منه جميع دول العالم


وأضاف ممدوح إسماعيل خلال لقائه مع برنامج"صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، ان الصراع بين روسيا وأوكرانيا عانى منه جميع دول العالم،  مؤكداً أن  طاولة المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا أصبحت مستحيلة.


وتابع وكيل كلية الأقتصاد و العلوم السياسية :"هناك ضبابية في المشهد، و هناك عدم نوايا حقيقية لحل الأزمة، و إنقاذ العالم من شبح هذه الحرب"

 

 

روسيا أوكرانيا وكيل كلية الأقتصاد و العلوم السياسية الحرب الروسية الأوكرانية العالم

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