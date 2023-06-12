وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا أصبحت مستحيلة|فيديو

أكد الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الأقتصاد والعلوم السياسية، أنه لا يرى رؤية إيجابية في مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفاً أن ملف روسيا و أوكرانيا زاد تجاوز عام و 4 شهور، ومازال التوتر و الصراع مستمران.

وكيل كلية الأقتصاد و العلوم السياسية:الصراع بين روسيا وأوكرانيا عانى منه جميع دول العالم



وأضاف ممدوح إسماعيل خلال لقائه مع برنامج"صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، ان الصراع بين روسيا وأوكرانيا عانى منه جميع دول العالم، مؤكداً أن طاولة المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا أصبحت مستحيلة.



وتابع وكيل كلية الأقتصاد و العلوم السياسية :"هناك ضبابية في المشهد، و هناك عدم نوايا حقيقية لحل الأزمة، و إنقاذ العالم من شبح هذه الحرب"