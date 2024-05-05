قبل مواجهة الأهلي بالنهائي الأفريقي| الترجي يخسر بثنائية في الدوري التونسي

تعرض فريق الترجي للخسارة أمام نظيره الملعب، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الفريقين على أرضية ملعب هادي النير، في لقاء الديربي، ضمن مباريات الدوري التونسي، اليوم الأحد.

ونجح فريق الملعب في الفوز بهدفين خلال 4 دقائق، بعدما سجل يوسف عومارو هدفا في الدقيقة 80، قبل أن يضيف مروان صحراوي الهدف الثاني في الدقيقة 84 من المباراة في شباك الترجي.

ويلتقي الترجي مع نظيره الأهلي على ملعب رادس في مباراة الذهاب لنهائي دوري الأبطال الأفريقي يوم 18 من الشهر الجاري، فيما ستقام مباراة العودة يوم 25 من نفس الشهر على استاد القاهرة.