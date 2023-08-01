زي المحلات.. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الحواوشى الإسكندراني بوصفة سهلة وبسيطة ..

مقادير الحواوشى الاسكندرانى..

2 ونصف كوب دقيق

1 كوب ماء دافئ وممكن يزيد أو يقل حسب نوع الدقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

1 ملعقة صغيرة سكر

ربع ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت

نصف كيلو لحم مفروم

بصلتين كبارمقطعين مكعبات صغيرة

لان البصل كلما كان كتير يبقي احلي

ثمرة طماطم مكعبات

ثمرة فلفل أخضر مكعبات

ملح وفلفل أسود وبهارات وحبهان مطحون وشطة وبابريكا

طريقة عمل عجينة الحواوشى الاسكندرانى

نخلط المكونات الجافة ونضيف الماء الدافئ بالتدريج حتى يصبح العجين متجانس، ونضيف بعدها الزيت ونعجن جيدًا، ثم نغطيها ونتركها تختمر لمدة ساعة.

نقسم العجينة كرات ونفرد كل كرة على كمية من الدقيق، ونضعها فى صينية مدهونة زيت أو سمن ونضع عليها الحشو، ثم نفرد كرة ثانية ونضعها على الوجه ونغلق الأطراف جيدًا.

نخلط بيضة مع ملعقة صغيرة من اللبن البودرة، ورشة فلفل أسود، وندهن الحواوشى ونخرم الوجه بالشوكة ونرش سمسم وحبه البركة، ثم ندخله فرن ساخن حتى تنضج ويأخذ لون الذهبى.