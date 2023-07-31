ابنها عنده شهور .. اطلالات البلوجر أحلام بعد انفصالها للمرة الثانية

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر انفصال البلوجر احلام عن زوجها مصمم مصمم الأزياء أحمد العجمي زوج البلوجر أحلام، رسميا بعد زواج دام أكثر من عام وبعد انجاب طفلها الذى يبلغ من العمر شهوره الاولى.

ونشرت احلام عبر خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام:" الحمدالله و كله خير والله .. بلم حجتى ".

وكتب العجمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «قدر الله وما شاء فعل تم الانفصال رسمي انا وام ابني، يشهد ربنا اني مشفتش منها غير كل خير، وسبب الانفصال عدم تفاهم ليها مني كل الاحترام والتقدير ».

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الطلاق رسميا، حيث اثار الثنائي الرومانسي الجدل في العام الماضي بالتحديد بعد الفرح الاسطوري بمدة قصيرة بانفصالهما.

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