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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار غرفة منزل ببني سويف

صدى البلد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى انهيار غرفة داخل منزل مكون من 3 طوابق  بقرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع انهيار غرفة داخل منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ناصر والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر إلى موقع البلاغ.

 


ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف شاب 20 سنة يعانى من توقف عضلة القلب وجاري عمل انعاش قلبي، فيما تم نقل آخر 24 سنة جثة هامدة إلى مستشفى بنى سويف الجامعى وإيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

جهات التحقيق ثلاثة طوابق محافظة بني سويف مستشفى بني سويف الجامعي مستشفى بني سويف وإصابة مشرحة المستشفى مركز ومدينة ناصر

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