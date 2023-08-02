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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البطولة العربية تُهدد بقاء أوسوريو في الزمالك

صدى البلد

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن مستقبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مهدد بعد مباراة الزمالك والنصر فى البطولة العربية ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس :" أصبح مستقبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، مهددًا مع القلعة البيضاء، بسبب البطولة العربية، حيث ينص تعاقد الزمالك مع المدرب على ضرورة تحقيق لقب البطولة العربية كونها البطولة الوحيدة التي كانت أمام المدرب منذ توليه مهمة القيادة الفنية.

مجدي عبد الغني: مستقبل أوسوريو مع الزمالك مهدد بعد البطولة العربية

وأضاف:" من المتوقع أن يحدث جديد في مستقبل أوسوريو مع الزمالك عقب انتهاء البطولة العربية، في ظل تضاؤل فرص تأهل الفريق الأبيض من دور المجموعات، لاسيما أن العقد ينص على أحقية الزمالك في الاستغناء عن خدمات المدرب دون دفع أي شروط جزائية في حالة عدم تحقيق البطولة العربية، وقبل تفعيل بند التجديد للموسم المقبل.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسر أمام الشباب السعودي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بهدف دون رد.

أوسوريو خوان كارلوس أوسوريو الزمالك النصر البطولة العربية

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