نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

أكد فهد جمعة لاعب الأهلي السابق، أنه أخطأ في خطوته السابقة والتي لم يشارك بها بشكل أساسي، وهو الأمر الذي أثر على مستواه ومستقبله.

وتابع “جمعة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "وكلاء أعمالي يدرسون العروض المقدمة لي، وسوف أقوم بدراسة العروض جيدًا، وسأبحث عن العرض الذي سوف يمنحني المشاركة بشكل أساسي".

فهد جمعة: أخطأت في اختيار خطوتي السابقة والزمالك لم يفاوضني بشكل رسمي

وأضاف فهد جمعة: "النادي الأهلي بيتي وسأعمل جاهدًا من أجل العودة مرة أخرى إلى التتش، وأنا من فضلت الرحيل على سبيل الإعارة من أجل المشاركة ولكن لم يحالفني التوفيق في تجربتي التي أعتبرها كانت اختيار خاطئ".

واختتم: "أملك عدة عروض ولكن لم أحسم قراري بشكل نهائي وسوف أتريث في الاختيار، والزمالك لم يفاوضني بشكل رسمي".