إلى اللقاء القريب.. وفاة حفيدة وزير الاتصالات الأسبق هاني محمود

توفيت اليوم الطفلة فريدة عثمان حفيدة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق ومستشار رئيس الوزراء.

وكتب المهندس هاني محمود والذي شغل منصب وزير التنمية الإدارية، على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: البقاء لله نفذت إرادة الله واسترد الله وديعته، حفيدتي وقرة عيني فريدة أحمد عثمان.

و تابع : إن مثل هذه المصائب هي التي يختبر الله بها قوة ايماننا و اخلاصنا في التوحيد فلا نقول الا ما يرضي الله: "إنا لله و إنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، و أخلف لي خيراً منها"

وأضاف : نشكر الله انه متعنا بوجود فريدة معنا لمدة ١٣ سنة كاملة هي اجمل سنوات في حياتنا،إن شاء الله ستكون فريدة بابتسامتها الساحرة في استقبالنا علي ابواب الجنة، فلن نقول لها وداعاً أبداً و لكن نقول لها الي لقاءٍ قريب.