البيت الأبيض يرفض التعليق على لائحة اتهام ترامب

رفض البيت الأبيض التعليق على لائحة الاتهام الموجهة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب والتي تتعلق بمحاولته التدخل في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز: "سنحيل الأسئلة إلى وزارة العدل، التي تجري تحقيقاتها الجنائية بشكل مستقل".

من جانبه، قال مسؤول في البيت الأبيض إنهم علموا بتوجيه الاتهام إلى ترامب من خلال تقارير إعلامية، كما كان الحال مع لوائح الاتهام السابقة.

وجاء امتناع البيت الأبيض عن التعليق على التحقيقات والمحاكمات كمحاولة للحفاظ على استقلالية وزارة العدل وتجنب ظهور أي تدخل سياسي.

يذكر أن هيئة المحلفين وجهت، في وقت سابق، لائحة اتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق بـ"محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية 2020 التي خسرها".

وجاءت لائحة الاتهام على خلفية التحقيق الذي يجريه المدعى الخاص جاك سميث بشأن الجهود المبذولة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وفقًا لوثيقة المحكمة.

واشتملت لائحة الاتهام على 4 تهم منفصلة تزعم أن ترامب "دبر مؤامرة لإلغاء نتيجة الانتخابات".

وقال مصدران لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن ترامب أبُلغ بتوجيه الاتهام إليه.

وأعلنت وزارة العدل أنه تم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية بواشنطن، غدًا الخميس.