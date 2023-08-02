إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية .. تفاصيل

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة مطافي بميكروباص بالطريق الإقليمي نزلة بلبيس وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال كل من "هالة ز م" 20 سنة مقيمة كفر اباظة دائرة مركز الزقازيق و"فردوس ن م" 32 سنة مقيمة أولاد مهنا دائرة مركز بلبيس و"ابراهيم ع ا" 56 سنة مقيم بنها و"محمود ا م" 45 سنة مقيم كفر الزيات جميعهم مصابين بكدمات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة مطافي بميكروباص بالطريق الإقليمي نزلة بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.