صحف السعودية| تحذير عاجل من الأرصاد بالمملكة.. نائب أمير مكة المكرمة يغسل الكعبة المشرفة

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض والباحة وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة الى جازان, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان و عسير.

وأشارت الأرصاد السعودية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر الى المتر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

وفي خبر آخر، أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، التزام الحكومة بكشف الملابسات المحيطة بانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع قبل 3 سنوات.

وشدد في بيان رسمي على أن «تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني الذي عليه القيام بمهامه، وفقا للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات».

وأعرب عن أمله أن «تسلك الأمور مسارها المناسب، سواء على صعيد المؤسسات القضائية أو المؤسسات الدستورية للدولة».

جاء حديث بو حبيب خلال استقباله 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الإنسان، حيث تسلم الوزير بو حبيب من السفراء رسالة، حثوا فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معبرين عن قلقهم من «الاستمرار في إعاقتها»، وفقا للبيان.

صحيفة المدينة

حذر رؤساء ثلاث وكالات أممية من أن التقاعس عن التعامل مع أزمات الغذاء والمناخ، وانعدام الأمن المعقدة في جنوب السودان، سيؤدي إلى خسائر في الأرواح وسبل العيش، وضياع مستقبل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى البلاد، كل من رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي.

وشدد المدير العام لمنظمة (الفاو) شو دونيو، ورئيس (إيفاد) ألفارو لاريو، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين على أن الأزمة الغذائية في جنوب السودان ستتفاقم ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية والاستثمار في القدرة على الصمود, داعين إلى مزيد من الاستثمارات في جنوب السودان لتجنب أزمة غذاء كارثية.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام منظمة الفاو إن جنوب السودان لديه القدرة على أن يكون سلة غذاء شرق أفريقيا، لكن أزمة المناخ، وسوء البنية التحتية الزراعية، وانعدام الاستقرار، والصدمات الاقتصادية، لا تزال تعيق الإنتاجية الزراعية والحيوانية وتوافر الغذاء, موجها نداءً عاجلاً للاستثمارات وإيجاد السياسات التمكينية التي من شأنها تحسين الأمن الغذائي.

وفي خبر آخر، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشرّف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, بغسل الكعبة المشرفة.

وشارك معه في غسل الكعبة المشرفة، عدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.

وتأتي هذه المناسبة في إطار اهتمام قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ومن بعده أبناؤه البررة، وصولاً إلى عهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعظيمهم وعنايتهم بقبلة المسلمين.

وتعمل إدارة الطيب والبخور بالمسجد الحرام على توفير أجود أنواع دهن العود والورد والبخور والأجهزة الحديثة، لتطييب الكعبة المشرفة بعد غسلها.

صحيفة عكاظ

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تقديم دعمٍ اقتصاديٍ جديدٍ إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1,2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، وذلك انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر في تغريدات على حسابه في (تويتر): «استمراراً لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدعم الحكومة والشعب اليمني، سعدت مع وزير المالية اليمني سالم بن بريك بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، أمس، بتوقيع اتفاقية منحة من المملكة العربية السعودية للأشقاء في اليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار؛ وذلك انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي».

وأوضح أن الوديعة تهدف إلى دفع مرتبات وأجور ونفقات التشغيل لضمان الأمن الغذائي في اليمن. وأضاف: يسهم الدعم الاقتصادي والمالي المستمر الذي تقدمه السعودية للحكومة والشعب اليمني الشقيق، إلى دعم استقرار الريال اليمني، وتمكين البنك المركزي اليمني من توفير العملة الصعبة للواردات الغذائية الأساسية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء وتعزيز الأمن، وإيقاف فرص العودة إلى النزاع بين الأطراف اليمنية وتشجيعهم على الجلوس على طاولة الحوار، والتوصل لحل سياسي شامل.

وفي خبر آخر، التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بوزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، بمطار حليم بيرداناكوسوما في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وفور وصول الجانبين لمقر وزارة الدفاع الإندونيسية، أُجريت مراسم استقبال رسمية، عُزف خلالها السلام الوطني للبلدين، واستعراض حرس الشرف.

وعقد وزيرا الدفاع اجتماعاً استعرضا خلاله العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحثا أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تطويره وتعزيزه، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. إثر ذلك، قدَّم عدد من رؤساء الشركات الدفاعية الإندونيسية عروضاً لوزير الدفاع حول قدراتها وخبراتها، وأحدث منتجاتها في المجال الدفاعي.