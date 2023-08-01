ظهور قمر عملاق في سماء السعودية يثير الجدل.. شاهد

نشرت وكالة الأنباء السعودية عدد من الصور التي ترصد ظهور القمر العملاق في سماء المملكة حيث ظهر اولًا في سماء طريف ثم انتقل ليزين سماء محافظة حقل.

وعلقت وكالة الأنباء السعودية على الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "اكس": القمر العملاق يزين سماء محافظة حقل.

وكان قد حذر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من أن 6 مناطق بالمملكة العربية السعودية، ستتأثر بأتربة مثارة حتى الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء.

وأشار المركز السعودي للأرصاد، عبر منصة “تويتر”، أن “منطقة نجران تشهد أتربة مثارة نتيجة رياح نشطة بسرعة من 3 إلى 5 كيلومترات في الساعة تؤدي إلى تدن بمدى الرؤية ويؤثر ذلك في شرورة، حتى الساعة الثامنة مساء”.

وحسب التحذيرات، “ستتأثر منطقة عسير أيضًا، بأتربة مثارة نتيجة الرياح السطحية النشطة التي تصل سرعتها من كيلومتر إلى 3 كيلومترات، حتى الساعة الثامنة مساء، وتؤثر تلك الحالة في البرك، والقحمة”.

وأضاف المركز السعودي للأرصاد: “تتأثر منطقة جازان، بأتربة مثارة ورياح نشطة تصل سرعتها من كيلومتر إلى ثلاثة كيلومترات؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، حتى الساعة الثامنة مساء، وتتأثر بذلك الدرب، بيش، جازان”.