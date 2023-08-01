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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكهرباء والطاقة المتجددة.. السعودية تعلن الموافقة على مشاريع جديدة مع مصر

مصر والسعودية
مصر والسعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية وحكومة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية وزير الإعلام السعودي بالنيابة بندر بن إبراهيم الخريف، أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض عدد من الوزراء للتباحث مع نظرائهم من الدول الأخرى بشأن مذكرات تفاهم في عدة مجالات، بالإضافة إلى الموافقة على مذكرات تفاهم مع عدد من الدول.

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