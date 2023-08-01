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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس 6 مناطق بالمملكة غدا

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

حذر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من أن 6 مناطق بالمملكة العربية السعودية، ستتأثر بأتربة مثارة حتى الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء.

أوضح المركز السعودي للأرصاد، عبر منصة “تويتر”، أن “منطقة نجران تشهد أتربة مثارة نتيجة رياح نشطة بسرعة من 3 إلى 5 كيلومترات في الساعة تؤدي إلى تدن بمدى الرؤية ويؤثر ذلك في شرورة، حتى الساعة الثامنة مساء”.  

وأضاف: “ تشهد منطقة الرياض أيضًا، أتربة مثارة نتيجة الرياح النشطة التي تصل سرعتها من 3 إلى 5 كيلومترات في الساعة وتؤثر في مدى الرؤية حتى الساعة الثامنة مساء؛ مما يؤثر في السليل، ووادي الدواسر”.

وتابع: “تتأثر منطقة مكة المكرمة بأتربة مثارة نتيجة رياح سطحية تصل سرعتها من كيلومتر إلى 3 كيلومترات في الساعة، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتؤثر على الخرمة، الموية، تربة حتى الساعة الثامنة مساء”.

وأوضح أن “منطقة المدينة المنورة ستتأثر بذات الحالة نتيجة رياح نشطة تصل سرعتها من كيلومتر إلى 3 كيلومترات في الساعة؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج حتى الساعة الثامنة مساء، ويؤثر في الرايس، وينبع”.

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وحسب التحذيرات، “ستتأثر منطقة عسير أيضًا، بأتربة مثارة نتيجة الرياح السطحية النشطة التي تصل سرعتها من كيلومتر إلى 3 كيلومترات، حتى الساعة الثامنة مساء، وتؤثر تلك الحالة في البرك، والقحمة”.

وأضاف المركز السعودي للأرصاد: “تتأثر منطقة جازان، بأتربة مثارة ورياح نشطة تصل سرعتها من كيلومتر إلى ثلاثة كيلومترات؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، حتى الساعة الثامنة مساء، وتتأثر بذلك الدرب، بيش، جازان”.

المملكة العربية السعودية بالمملكة السعودية الطقس

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